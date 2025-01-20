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Москвичам пообещали неустойчивую погоду на этой неделе

Синоптик Позднякова: неустойчивая погода ожидается в Москве на неделе
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На неделе с 20 января в Москве ожидается неустойчивая погода. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, во вторник, 21 января, в столице пройдет небольшой снег, с середины недели днем будет идти мокрый снег вперемешку с дождем.

«Наиболее холодная погода ожидается в ночь на 21 января. В Москве температура будет понижаться до -7 — -9°C. Дневная температура будет -4 — -6°C. Будет слабый снежок», — уточнила Позднякова.

Она добавила, что ночью в среду и четверг, 22 и 23 января, ожидаются небольшие морозы, однако, после этого температура воздуха будет постепенно повышаться.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого рассказал, что к вечеру понедельника в Москве ожидается гололедица. По словам синоптика, гололедица образуется из-за того, что после оттепели к вечеру понедельника температура опустится ниже нуля. Он добавил, что в столице ожидается порывистый северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с.

Ранее москвичам пообещали оттепель в январе.

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