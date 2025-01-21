Оттепель придет в Москву в пятницу

Оттепель придет в Москву 24 января, после чего потеплеет до +4°C. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик рассказал, что в четверг, 23 января, прогнозируются отрицательные значения, при этом температура будет на 4-5°C выше нормы, а в пятницу ожидается потепление до +1°C.
«Дальше, в субботу и воскресенье, температура будет повышаться до 3-4 градусов», — подчеркнул руководитель Гидрометцентра.
Небольшое количество снега выпадет в столице в среду, 22 января, но к концу недели он растает.
Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что на этой неделе в Москве ожидается неустойчивая погода.
Согласно ее прогнозу, 21 января в городе пройдет небольшой снег, с середины недели днем будет идти мокрый снег вперемешку с дождем. Наиболее холодная погода ожидается в ночь на вторник, отметила она.
Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале.