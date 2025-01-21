Оттепель придет в Москву в пятницу

Вильфанд: в Москву 24 января вернется оттепель, на выходных потеплеет до +4°C

Оттепель придет в Москву 24 января, после чего потеплеет до +4°C. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что в четверг, 23 января, прогнозируются отрицательные значения, при этом температура будет на 4-5°C выше нормы, а в пятницу ожидается потепление до +1°C.

«Дальше, в субботу и воскресенье, температура будет повышаться до 3-4 градусов», — подчеркнул руководитель Гидрометцентра.

Небольшое количество снега выпадет в столице в среду, 22 января, но к концу недели он растает.

Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что на этой неделе в Москве ожидается неустойчивая погода.

Согласно ее прогнозу, 21 января в городе пройдет небольшой снег, с середины недели днем будет идти мокрый снег вперемешку с дождем. Наиболее холодная погода ожидается в ночь на вторник, отметила она.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале.