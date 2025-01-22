В Минздраве призвали пересмотреть подходы к медицинской стерилизации

Минздрав: подходы к стерилизации как к методу контрацепции нужно пересмотреть

В Минздраве РФ предложили пересмотреть подходы к медицинской стерилизации. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко, пишет РИА Новости.

Данный вид необратимой контрацепции доступен для россиян старше 35 лет или граждан с двумя детьми. Специалист отмечает, что часто люди, решившиеся на процедуру, в дальнейшем жалеют об этом.

«Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы и к ней, потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет — 35-36, до 40, — потом жалеет о сделанном выборе», — сказала она.

Шешко добавила, что за последние четыре года количество россиянок репродуктивного возраста снизилось на полтора миллиона.

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что почти 40 тыс. беременных россиянок передумали делать аборт в 2024 году после консультаций со специалистами, которые в том числе информировали их о мерах соцподдержки.

Ранее в Крыму ввели штрафы за склонение беременных к абортам.