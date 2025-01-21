Мурашко рассказал, сколько женщин передумали делать аборт после консультаций

Мурашко: почти 40 тыс. беременных женщин передумали делать аборт в 2024 году

Почти 40 тыс. беременных россиянок передумали делать аборт в 2024 году после консультаций со специалистами, которые в том числе информировали их о мерах соцподдержки. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, свыше 260 тыс. беременных в 2024 году прошли мотивационные анкетирования, в рамках которых женщины были индивидуально информированы о мерах соцподдержки с учетом их конкретной жизненной ситуации. Министр отметил, что более 11 тыс. медицинских специалистов прошли обучение новым подходам к психологическому консультированию женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора.

«Все это позволило сохранить беременность почти у 40 тыс. пациенток», — сказал Мурашко.

Накануне заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой заявил, что депутаты Государственной думы не планируют добиваться запрета абортов, однако деятельность в этой медицинской сфере следует упорядочить.

Ранее в Крыму ввели штрафы за склонение беременных к абортам.