Названа причина пожара в ЖК в Москве

Причиной пожара в ЖК «Савеловский Сити» в Москве стала упавшая на штору свеча. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на соседей хозяйки пострадавшей при пожаре квартиры.

В результате пожара выгорела комната и коридор одной из квартир на шестом этаже жилого комплекса на площади 20 кв. м. Возгорание уже ликвидировано, почти все жители вернулись домой.

До этого в Москве в Варшавском проезде произошел пожар в ангаре на площади 600 кв. метров. Рядом с местом пожара находилась магистральная газовая труба. Возгорание ликвидировали к 4:43 по мск.

Еще один ангар горел в поселке Первомайский Московской области 10 января. Площадь возгорания составила 2100 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли свыше 50 сотрудников МЧС и 18 единиц техники.

Ранее на северо-востоке Москвы двух человек спасли из загоревшейся многоэтажки.