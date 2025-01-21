Над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 21 января уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, дроны были ликвидированы в период с 19:20 до 20:15 мск.

Утром 21 января в Минобороны России заявили, что в течение ночи над регионами страны было сбито 55 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников — 22 — уничтожили в воздушном пространстве Брянской области. В Ростовской и Смоленской областях были перехвачены 12 и 10 беспилотных летательных аппаратов соответственно. Еще шесть дронов нейтрализовали в Воронежской области, четыре — в Саратовской области и один — в Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.