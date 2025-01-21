Летевший из Сочи самолет не смог сесть в узбекистанском городе из-за тумана

Самолет рейса авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Сочи в Наманган, приземлился на запасной аэродром в Фергане из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

По ее информации, из-за тумана авиарейсы Джидда — Наманган и Стамбул — Наманган были перенаправлены в Ташкент.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в международном аэропорту Намангана временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Утром 12 января циклон «Чарли» парализовал работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. По данным онлайн-сервисов, из-за сильной непогоды были задержаны около 90 рейсов. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск. Однако действие ограничений продлевали. В итоге первый рейс аэропорт принял только в 13:30 мск. Позже воздушная гавань снова приостановила работу на 1,5 часа. Второй перерыв потребовался, чтобы сотрудники аэропорта могли привести коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние.

Ранее летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.