Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Летевший из Сочи самолет не смог сесть в узбекистанском городе из-за тумана

Самолет рейса Сочи — Наманган приземлился в Фергане из-за тумана
close
Freepik

Самолет рейса авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Сочи в Наманган, приземлился на запасной аэродром в Фергане из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

По ее информации, из-за тумана авиарейсы Джидда — Наманган и Стамбул — Наманган были перенаправлены в Ташкент.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в международном аэропорту Намангана временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Утром 12 января циклон «Чарли» парализовал работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. По данным онлайн-сервисов, из-за сильной непогоды были задержаны около 90 рейсов. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск. Однако действие ограничений продлевали. В итоге первый рейс аэропорт принял только в 13:30 мск. Позже воздушная гавань снова приостановила работу на 1,5 часа. Второй перерыв потребовался, чтобы сотрудники аэропорта могли привести коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние.

Ранее летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами