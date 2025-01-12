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Почти сто рейсов были задержаны в Пулково из-за непогоды

В аэропорту Пулково задержали около 90 рейсов из-за сложных метеоусловий
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Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге около 90 рейсов были задержаны из-за того, что аэропорт Пулково дважды приостанавливал работу. Об этом сообщает в Telegram-канале транспортная прокуратура города.

В ведомстве заявили, что на территории воздушной гавани продолжаются надзорные мероприятия и работает мобильная приемная. Кроме того, транспортный прокурор Роман Терентьев выехал на место и проверит, как соблюдают права граждан во время очистки взлетно-посадочной полосы.

Утром 12 января циклон «Чарли» парализовал работу Пулково. По данным онлайн-сервисов, из-за сильной непогоды было отменено более 20 рейсов, а свыше 30 самолетов — перенаправлены на запасные аэродромы. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск. Однако действие ограничений продлевали. В итоге первый рейс аэропорт принял только в 13:30 мск. Позднее воздушная гавань снова приостановила работу на 1,5 часа. Второй перерыв потребовался, чтобы сотрудники аэропорта могли привести коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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