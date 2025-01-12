Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Пулково начал принимать и отправлять самолеты

Аэропорт Пулково возобновил работу после перерыва из-за сложных метеоусловий
close
Alexey Lesik/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге ограничения на движение самолетов в аэропорту Пулково были отменены около 17:40. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в течение 1,5 часа, когда воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты, на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 лайнеров, направлявшихся в Северную столицу. Перерыв потребовался, чтобы сотрудники аэропорта могли привести коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние.

Кореняко уточнил, что работу воздушной гавани на перроне и в терминале обеспечивают более 700 человек, а снег убирают более чем 100 единиц техники.

Утром 12 января циклон «Чарли» парализовал работу Пулково. По данным онлайн-сервисов, из-за сильной непогоды было задержано около 100 рейсов, более 20 — отменено, а свыше 30 самолетов — перенаправлены на запасные аэродромы. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск. Однако действие ограничений продлевали. В итоге первый рейс аэропорт принял только в 13:30 мск. Позднее воздушная гавань снова приостановила работу.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами