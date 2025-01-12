Аэропорт Пулково начал принимать и отправлять самолеты

В Санкт-Петербурге ограничения на движение самолетов в аэропорту Пулково были отменены около 17:40. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в течение 1,5 часа, когда воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты, на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 лайнеров, направлявшихся в Северную столицу. Перерыв потребовался, чтобы сотрудники аэропорта могли привести коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние.

Кореняко уточнил, что работу воздушной гавани на перроне и в терминале обеспечивают более 700 человек, а снег убирают более чем 100 единиц техники.

Утром 12 января циклон «Чарли» парализовал работу Пулково. По данным онлайн-сервисов, из-за сильной непогоды было задержано около 100 рейсов, более 20 — отменено, а свыше 30 самолетов — перенаправлены на запасные аэродромы. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск. Однако действие ограничений продлевали. В итоге первый рейс аэропорт принял только в 13:30 мск. Позднее воздушная гавань снова приостановила работу.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.