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Хинштейн заявил о сложностях с вывозом убитых жителей курского села

Хинштейн: эвакуация тел убитых мирных жителей в Русском Поречном пока невозможна
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что, несмотря на освобождение села Русское Поречное, обстановка не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших мирных жителей.

«Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены», — написал врио губернатора.

В своем посте Хинштейн также назвал геноцидом убийство мирных граждан украинскими военными.

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.

До этого жительница одного из сел Суджанского района рассказала, как западные наемники, которые зашли в Курскую область за передовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреливали мирное население.

Ранее свидетельница сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей Курской области.

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