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В Курской области нашли тела замученных ВСУ мирных жителей

РИА Новости: в курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей
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Reuters

В селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих группировки «Север» ВС РФ.

«Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что у пожилых людей не было шансов выжить.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» сообщал, что кандидат медицинских наук из Ивано-Франковска и командир госпитальной роты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область.

Курташ занимался медицинскими опытами над вывезенными из Курской области людьми, после чего вернулся в Ивано-Франковск. Перед ученым советом в процессе подготовки к защите докторской диссертации он признался, что «война помогла ему в практической составляющей исследования».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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