Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал геноцидом убийство мирных граждан в селе Русское Поречное. Своим мнением о ситуации он поделился в Telegram-канале.

«Вместе со всей страной потрясен страшным известием: при освобождении села Русское Поречное Суджанского района наши воины в подвалах обнаружили тела убитых и замученных мирных жителей», — написал Хинштейн.

Он отметил, что преимущественно среди погибших ни в чем неповинные люди пожилого возраста.

«Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества назвать это невозможно!» — подчеркнул врио губернатора.

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.

До этого жительница одного из сел Суджанского района рассказала, как западные наемники, которые зашли в Курскую область за передовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреливали мирное население.

Ранее свидетельница сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей Курской области.