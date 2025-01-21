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Хинштейн прокомментировал убийство ВСУ мирных жителей в курском селе

Хинштейн назвал геноцидом убийство мирных жителей в Русском Поречном
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал геноцидом убийство мирных граждан в селе Русское Поречное. Своим мнением о ситуации он поделился в Telegram-канале.

«Вместе со всей страной потрясен страшным известием: при освобождении села Русское Поречное Суджанского района наши воины в подвалах обнаружили тела убитых и замученных мирных жителей», — написал Хинштейн.

Он отметил, что преимущественно среди погибших ни в чем неповинные люди пожилого возраста.

«Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества назвать это невозможно!» — подчеркнул врио губернатора.

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.

До этого жительница одного из сел Суджанского района рассказала, как западные наемники, которые зашли в Курскую область за передовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреливали мирное население.

Ранее свидетельница сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей Курской области.

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