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Свидетельница сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей Курской области

ТАСС: воюющие за ВСУ наемники расстреливали мирных жителей в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Жительница одного из сел Суджанского района Курской области рассказала, как западные наемники, которые зашли в Курскую область за передовыми группами ВСУ, расстреливали мирное население. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, ВСУ неизбирательно обстреливали мирное население, а также применяли артиллерию, РСЗО и дроны-камикадзе. При этом в местах, куда попадали снаряды, нет военных объектов — только дома жителей, отметила женщина.

До этого жители Суджанского района рассказали, что чудом выжили при отступлении украинских военных, во время нахождения боевиков на российской территории они подвергались избиениям. По данным Минобороны РФ, ВСУ, отступая из Суджанского района, наносили удары по жилым домам артиллерией и беспилотниками-камикадзе.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник рассказывал, что с начала 2024 года почти 4,4 тысячи мирных жителей России года получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее жители Суджи рассказали о жизни во время оккупации ВСУ.

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