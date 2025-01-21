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Митрополит прочитал вологодским чиновникам лекцию о грехе алкоголизма

Митрополит Савва прочитал вологодским чиновникам лекцию о грехе алкоголизма
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Правительство Вологодской области

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва прочитал вологодским чиновникам лекцию о грехе алкоголизма. Об этом сообщается на сайте вологодского правительства.

С инициативой ежемесячных лекций на тему духовности и нравственности для чиновников выступил губернатор региона Георгий Филимонов. Задачей таких лекций было названо развитие в чиновниках «внимания и чуткости к ближнему» и повышение эффективности работы.

В ходе лекции митрополит заявил, что «зависимый человек наносит вред не только себе, но и окружающим», а затем ответил на вопросы аудитории по этой и другим темам.

До этого патриарх Кирилл освятил кресты с инициалами Путина для участников СВО.

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о прекращении вражды между народами и подчеркнул важность любви на полях сражений. Он отметил, что служение добровольцев, которые помогают пострадавшим в зоне конфликта, — благословенно.

Ранее алкоголизм связали с тревогой о будущем.

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