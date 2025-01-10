Зависимые от алкоголя люди иначе реагируют на угрозы, выяснили ученые

Международная группа исследователей обнаружила, что мозг людей, страдающих алкогольной зависимостью, реагирует на непредсказуемые угрозы иначе, чем у здоровых людей. Участники с этим расстройством продемонстрировали повышенную активность в области, ответственной за обработку сигналов и эмоциональную подготовку к будущим событиям. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging (BioPsy).

Алкогольная зависимость — это хроническое заболевание, при котором человек не может контролировать свое потребление алкоголя, несмотря на то, что это негативно сказывается на его здоровье, отношениях и выполнении обязанностей. Люди, страдающие от алкогольной зависимости, часто обращаются к алкоголю как к способу справиться со стрессом и негативными эмоциями, что только усугубляет их психологическую зависимость. На биологическом уровне злоупотребление алкоголем может привести к серьезным проблемам, таким как повреждение печени, заболевания сердца, снижение иммунитета и когнитивные нарушения.

Авторы новой работы стремились выяснить, влияет ли реакция мозга на стрессовые ситуации на склонность к злоупотреблению алкоголем. Они изучили активность участков мозга, связанных с обработкой угроз, у людей с алкогольной зависимостью и здоровых добровольцев.

В исследовании участвовали 43 человека с алкогольной зависимостью и 26 здоровых людей в возрасте от 21 до 30 лет. Используя функциональную магнитно-резонансную томографию, исследователи фиксировали активность мозга во время выполнения задачи, связанной с ожиданием угрозы.

Участникам исследования на голову прикрепляли электроды и проводили три типа действий: в определенные моменты подавали электрический разряд, не подавали его совсем или включали в случайное время, создавая ситуацию непредсказуемой угрозы. Во время последнего испытания у людей с алкогольной зависимостью было зафиксировано усиление сигнала между таламусом и островковой корой — областями мозга, ответственными за обработку сигналов и эмоциональную подготовку к будущим событиям. Причем чем больше алкоголя употреблял человек, тем сильнее выражалась эта реакция. Когда угроза была ожидаемой, активность мозга у зависимых и здоровых участников не отличалась.

Результаты подчеркивают важность реакции на стресс в формировании зависимости. Однако пока неизвестно, является ли усиленная активность мозга причиной зависимости или ее следствием.

Авторы призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы уточнить, можно ли использовать эти данные для прогнозирования риска развития алкогольной зависимости или разработки методов ее лечения.

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