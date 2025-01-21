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В России призвали оставить ЕГЭ только для регионов

Депутат Смолин призвал оставить ЕГЭ только для школьников из регионов
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Виталий Аньков/РИА Новости

Депутат Государственной думы Олег Смолин призвал оставить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для школьников из регионов, которые мечтают поступить в столичные вузы. Его слова передает НСН.

«Мы предлагаем промежуточную версию: оставить возможность ЕГЭ для ребят, например, из провинции, которые очень хотят поступить в столичные вузы, но при этом – не мучить всех остальных, дать им право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена», — сказал он.

До этого директор санкт-петербургского президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель РФ Максим Пратусевич заявил, что отличный от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) приемлемый способ поступления в высшие учебные заведения пока не найден.

В январе президент Российской академии образования (РАО) и экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что введение интегральной оценки в школах повысит качество образования.

По ее словам, необходимо оценивать результат школьника по всем дисциплинам, которые он освоил, а не только знания по предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ.

Ранее в Госдуме объяснили, с чего нужно начинать борьбу с ЕГЭ.

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