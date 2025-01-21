В России призвали оставить ЕГЭ только для регионов

Депутат Смолин призвал оставить ЕГЭ только для школьников из регионов

Депутат Государственной думы Олег Смолин призвал оставить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для школьников из регионов, которые мечтают поступить в столичные вузы. Его слова передает НСН.

«Мы предлагаем промежуточную версию: оставить возможность ЕГЭ для ребят, например, из провинции, которые очень хотят поступить в столичные вузы, но при этом – не мучить всех остальных, дать им право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена», — сказал он.

До этого директор санкт-петербургского президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель РФ Максим Пратусевич заявил, что отличный от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) приемлемый способ поступления в высшие учебные заведения пока не найден.

В январе президент Российской академии образования (РАО) и экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что введение интегральной оценки в школах повысит качество образования.

По ее словам, необходимо оценивать результат школьника по всем дисциплинам, которые он освоил, а не только знания по предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ.

Ранее в Госдуме объяснили, с чего нужно начинать борьбу с ЕГЭ.