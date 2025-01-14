Заслуженный учитель объяснил невозможность отказа от ЕГЭ в ближайшее время

Педагог Пратусевич: альтернативы для ЕГЭ на сегодняшний день нет

Отличный от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) приемлемый способ поступления в высшие учебные заведения пока не найден. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил директор санкт-петербургского президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель РФ Максим Пратусевич, комментируя предложения ввести интегральную оценку знаний в российских школах.

Он отметил, что сейчас прием учащихся в учреждения среднего профессионального образования (СПО) уже проводится по среднему баллу аттестата, однако эксперты считают такой подход несправедливым.

«Предложение использовать средний балл как интегральную оценку понятно — ничего другого пока не придумано. Но он спорный, как и другие варианты, как и сам ЕГЭ», — сказал Пратусевич.

В январе президент Российской академии образования (РАО) и экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что введение интегральной оценки в школах повысит качество образования.

По ее словам, необходимо оценивать результат школьника по всем дисциплинам, которые он освоил, а не только знания по предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ.

Ранее в Госдуме объяснили, с чего нужно начинать борьбу с ЕГЭ.