В России могут ужесточить наказание за разжигание ненависти

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу министерства юстиции, предполагающую ужесточение наказания за нарушение статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в кабмине.

В настоящее время к уголовной ответственности «разжигателей ненависти» привлекают только в том случае, если они уже совершали аналогичное административное правонарушение. Поправки предполагают, что уголовное дело будут заводить при однократном совершении проступка.

Президент РФ Владимир Путин внес инициативу о частичной декриминализации 282-й статьи в 2018 году. До этого граждан также могли привлечь к ответственности за однократное нарушение.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить наказание для нелегалов.