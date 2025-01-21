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В России планируют ужесточить наказание для нелегалов

Правительство РФ поддержало закон об ужесточении наказания для нелегалов
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Zamir Usmanov/Global Look Press

В России планируют ужесточить административное наказание для нелегалов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на копию проекта отзыва кабмина.

Документ, согласно которому нелегальное нахождение на территории РФ считается отягчающим обстоятельством при совершении административных нарушений, в Госдуме приняли с условием доработки.

Изменения планируют внести в Административный кодекс РФ.

Накануне министерство здравоохранения Российской Федерации выступило с предложением ввести штрафы за нарушение порядка медицинского осмотра мигрантов на употребление запрещенных и психотропных веществ, а также инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.

Также мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России. Сотрудники ЗАГСов будут проверять наличие иностранцев или лиц без гражданства в реестре контролируемых лиц как перед подачей заявления о заключении брака, так и непосредственно в день проведения регистрации.

Ранее сообщалось, что российская полиция с этого года получит право свободно заходить в жилища мигрантов, которые подпадают под режим высылки.

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