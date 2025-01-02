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Российская полиция сможет беспрепятственно заходить в жилища мигрантов

Полиция получит право свободно заходить в дома и квартиры мигрантов
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Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Российская полиция с 5 марта этого года получит право свободно заходить в жилища мигрантов, которые подпадают под режим высылки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на закон, который вступит в силу в марте.

Речь идет не только о домах, квартирах или ином типе жилья, но и о любом помещении, где фактически проживает мигрант, в отношении которого принято решение о высылке в страну происхождения.

Согласно закону, российская полиция также получит право требовать от других органов государственной власти и иностранных государств все необходимые информацию и документы, составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Кроме того, полиция будет получать информацию о движении денежных средств по счетам таких мигрантов.

До этого стало известно, что в России будут штрафовать за оказание услуг мигрантам из реестра контролируемых лиц, созданного МВД.

Ранее Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы.

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