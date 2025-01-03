Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России

Работники ЗАГСов в России получат право отказать в регистрации брака иностранцу или лицу без гражданства, находящемуся в реестре контролируемых лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с приказом Министерства юстиции РФ, сотрудники ЗАГСов будут проверять наличие иностранцев или лиц без гражданства в реестре контролируемых лиц как перед подачей заявления о заключении брака, так и непосредственно в день проведения регистрации. Если имя заявителя будет обнаружено в этом списке, в предоставлении услуги будет отказано.

Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, вступят в силу в России с 5 февраля 2025 года.

Согласно новым нормам, иностранцев и лиц без гражданства, у которых не будет законных оснований для пребывания в стране, будут высылать из РФ, а также заносить в указанный реестр. Кроме того, в отношении них будут действовать различные ограничения.

До этого сообщалось, что российская полиция с 5 марта этого года получит право свободно заходить в жилища мигрантов, которые подпадают под режим высылки.

Ранее Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы.