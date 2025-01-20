Минздрав РФ предлагает штрафовать больницы за нарушение порядка медосмотра мигрантов

Министерство здравоохранения Российской Федерации выступило с предложением ввести штрафы за нарушение порядка медицинского осмотра мигрантов. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что нарушение порядка медосмотра мигрантов на употребление запрещенных и психотропных веществ, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусматривает наказание в виде штрафа.

«...на физических лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц — от 250 тыс. до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток».

В пояснительной записке говорится, что значительная часть мигрантов не проходят медосмотр, а в случае выявления у них тяжелых инфекционных заболеваний скрываются от правоохранительных органов.

На данный момент уклонение иностранного гражданина от медосвидетельствования грозит штрафом от двух до четырех тысяч рублей. Для медучреждений ответственность пока не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России.