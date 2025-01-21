Аэропорты Казани и Ульяновска временно закрыли

В аэропортах Казани и Ульяновска ввели ограничения на прилет и вылет

В аэропортах Казани и Ульяновска ввели ограничения на прилет и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня ранним утром временные ограничения были введены на работу аэропортов Казань (код ИКАО: UWKD) и Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — написал он, отметив, что они временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

Предварительно, решение связано с угрозой атаки беспилотников в этих городах.

Ночью сообщалось, что в Саратове из-за угрозы атаки беспилотников вылет самолета был отложен почти на пять часов.

Помимо этого, в Смоленской области силы ПВО сбили украинские БПЛА. При падении обломков дронов были повреждены окна, в результате чего начался пожар на крышах жилых домов.

Ранее электричество отключилось в Смоленске на фоне атаки БПЛА.