Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорты Казани и Ульяновска временно закрыли

В аэропортах Казани и Ульяновска ввели ограничения на прилет и вылет
close
KONSTANTIN_SHISHKIN/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Казани и Ульяновска ввели ограничения на прилет и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня ранним утром временные ограничения были введены на работу аэропортов Казань (код ИКАО: UWKD) и Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — написал он, отметив, что они временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

Предварительно, решение связано с угрозой атаки беспилотников в этих городах.

Ночью сообщалось, что в Саратове из-за угрозы атаки беспилотников вылет самолета был отложен почти на пять часов.

Помимо этого, в Смоленской области силы ПВО сбили украинские БПЛА. При падении обломков дронов были повреждены окна, в результате чего начался пожар на крышах жилых домов.

Ранее электричество отключилось в Смоленске на фоне атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами