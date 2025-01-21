Угрозу атаки беспилотников объявили в Саратовской области

В Саратовской области локально работают системы оповещения об атаке БПЛА

Угрозу атаки украинских беспилотников объявили в Саратовской области, включены системы оповещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал он и добавил, что все экстренные службы регионы приведены в полную готовность.

В ночь на 21 января угроза атаки БПЛА была объявлена в Смоленской области. Над Смоленском сработала система ПВО.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что после 00:50 мск произошло от трех до семи взрывов. По словам очевидцев, беспилотники движутся к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево.

Предварительно, пишет Mash, целью атаки был Смоленский авиационный завод.

Ранее в Саратовской области вводили межмуниципальный режим ЧС для ликвидации пожара.