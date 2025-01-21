Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Угрозу атаки беспилотников объявили в Саратовской области

В Саратовской области локально работают системы оповещения об атаке БПЛА
close
Zamir Usmanov/Global Look Press

Угрозу атаки украинских беспилотников объявили в Саратовской области, включены системы оповещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал он и добавил, что все экстренные службы регионы приведены в полную готовность.

В ночь на 21 января угроза атаки БПЛА была объявлена в Смоленской области. Над Смоленском сработала система ПВО.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что после 00:50 мск произошло от трех до семи взрывов. По словам очевидцев, беспилотники движутся к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево.

Предварительно, пишет Mash, целью атаки был Смоленский авиационный завод.

Ранее в Саратовской области вводили межмуниципальный режим ЧС для ликвидации пожара.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами