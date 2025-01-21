В Приморье школьник угостил одноклассников крысиным ядом

Виновником отравления школьников в селе Покровка Приморского края оказался их одноклассник, пишет Amur Mash.

По данным Telegram-канала, 20 января мальчик нашел под батареей кулек, содержимое которого напоминало пшеничные семечки. Он не знал, что это был крысиный яд, и предложил одноклассникам попробовать.

Как уточняется в посте, пятерым пострадавшим детям промыли желудок и поставили капельницы. Сейчас за их состоянием наблюдают медики.

По факту произошедшего региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи побывали на месте происшествия и допросили директора учебного заведения.

За день до этого в Красноярске в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика с 1-го по 11-й класс одной из городских школ. Дети почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой.

Ранее принимавшая студента-иностранца хозяйка подсыпала ему яд, чтобы он не уезжал.