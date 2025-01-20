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Пятеро российских школьников отравились крысиным ядом в классе

В Приморье возбудили дело после отравления школьников средством от грызунов
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае пятеро школьников отравились средством для травли грызунов. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел в школе села Покровка 20 января. Пятеро учеников второго класса нашли в классе химическое вещество, рассыпанное под батареей в классе, и контактировали с ним. По предварительной информации, порошок оказался средством дератизации.

«В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрошен директор школы», — рассказал в ведомстве.

Дети после инцидента попали в больницу, информация об их состоянии отсутствует.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после массового отравления школьников в Красноярске.

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