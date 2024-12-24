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Принимавшая иностранного студента хозяйка подсыпала ему крысиный яд, чтобы он не уезжал

На Тайване женщина, принимавшая студента из Австралии, подсыпала ему крысиный яд
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Depositphotos

На Тайване правоохранительные органы расследуют уголовное дело против местной жительницы, которая покушалась на жизнь юноши из Австралии. Об этом сообщает News.com.au.

23-летний Алекс Шорли приехал в Тайбэй из Квинсленда в 2022 году, чтобы год учиться в Тамканском университете по программе обмена. В марте 2023 года юноша решил прервать учебу и вернуться на родину, о чем рассказал женщине, у которой жил. Та решила удержать квартиранта и стала подсыпать ему в еду и напитки крысиный яд. В какой-то момент молодого человека забрали в больницу Медицинского университета, но хозяйка жилья даже там умудрялась опаивать его ядом.

Преступницу удалось раскрыть благодаря родителям молодого человека, которые, беспокоясь о здоровье сына, прибыли в столицу республики. Как утверждает мать потерпевшего, она обнаружила в вещах сына ампулу из-под отравляющего вещества.

Мотив, которым руководствовалась злоумышленница, не уточняется.

Семья Шорли собрала более 200 тысяч долларов на медицинскую эвакуацию сына на родину. После прибытия в Австралию здоровье молодого человека пошло на поправку. Его отец утверждает, что возвращение домой спасло его сыну жизнь.

Ранее в Саратовской области женщина подсыпала яд в еду дочери-инвалида и трех внуков.

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