Принимавшая иностранного студента хозяйка подсыпала ему крысиный яд, чтобы он не уезжал

На Тайване правоохранительные органы расследуют уголовное дело против местной жительницы, которая покушалась на жизнь юноши из Австралии. Об этом сообщает News.com.au.

23-летний Алекс Шорли приехал в Тайбэй из Квинсленда в 2022 году, чтобы год учиться в Тамканском университете по программе обмена. В марте 2023 года юноша решил прервать учебу и вернуться на родину, о чем рассказал женщине, у которой жил. Та решила удержать квартиранта и стала подсыпать ему в еду и напитки крысиный яд. В какой-то момент молодого человека забрали в больницу Медицинского университета, но хозяйка жилья даже там умудрялась опаивать его ядом.

Преступницу удалось раскрыть благодаря родителям молодого человека, которые, беспокоясь о здоровье сына, прибыли в столицу республики. Как утверждает мать потерпевшего, она обнаружила в вещах сына ампулу из-под отравляющего вещества.

Мотив, которым руководствовалась злоумышленница, не уточняется.

Семья Шорли собрала более 200 тысяч долларов на медицинскую эвакуацию сына на родину. После прибытия в Австралию здоровье молодого человека пошло на поправку. Его отец утверждает, что возвращение домой спасло его сыну жизнь.

Ранее в Саратовской области женщина подсыпала яд в еду дочери-инвалида и трех внуков.