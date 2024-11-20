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В Красноярской школе массово отравились дети

СК возбудил уголовное дело после массового отравления школьников в Красноярске

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В одной из школ Свердловского района Красноярска более 20 детей отравились после обеда в столовой. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

По предварительным данным следствия, 19 ноября в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика с 1 по 11 классы одной из красноярских школ. Дети почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой.

В ходе обследования пострадавшим поставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция. Двоих учеников госпитализировали, остальные проходят лечение амбулаторно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в столичной школе №1512 как минимум 30 учеников подхватили норовирус. Сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы, чтобы найти источник инфекции. По факту массового отравления школьников возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Нижнем Тагиле дети массово отравились после обеда в школьной столовой.

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