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В Саратовской области сообщили о звуках взрывов

Baza: в Саратовской области слышатся звуки взрывов
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В Саратовской области слышны звуки взрывов. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал Baza.

В регионе работают системы оповещения. Все оперативные службы находятся в состоянии полной готовности.

В 01:52 мск губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о поступившей от министерства обороны РФ информации об угрозе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 14 января два предприятия в Саратовской области получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Из-за пожара в Энгельсе власти вынуждены были ввести режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Из-за угрозы атак беспилотников в детских садах области организовали дежурные группы.

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.

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