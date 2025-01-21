В Саратовской области сообщили о звуках взрывов

В Саратовской области слышны звуки взрывов. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал Baza.

В регионе работают системы оповещения. Все оперативные службы находятся в состоянии полной готовности.

В 01:52 мск губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о поступившей от министерства обороны РФ информации об угрозе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 14 января два предприятия в Саратовской области получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Из-за пожара в Энгельсе власти вынуждены были ввести режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Из-за угрозы атак беспилотников в детских садах области организовали дежурные группы.

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.