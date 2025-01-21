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В США заметили, что Трамп во время инаугурации не положил руку на Библию

CNN: Трамп при принятии присяги не положил руку на Библию
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Morry Gash/Pool/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время принятия присяги в Белом доме не положил руку на Библию. Об этом сообщает телеканал CNN.

Супруга президента Меланья протянула ему две Библии, точно так же, как она сделала это во время инаугурации в 2017 году.

Но сейчас Трамп, когда принимал присягу, не положил на них левую руку.

Телеканал отмечает, что закон не обязывает президента во время принятия присяги класть руку на Библию или любой другой религиозный текст.

21 января сообщалось, что шляпа помешала Трампу поцеловать жену Меланию на инаугурации.

На инаугурационном мероприятии в Capital One Arena в Вашингтоне Трамп подписал ряд указов. Среди них — денонсация 78 исполнительных указов Байдена, выход США из Парижского соглашения по климату и прекращение государственной цензуры. Что происходит в первый день президентства Трампа — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о трех амплуа Трампа.

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