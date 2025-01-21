В Минздраве Камчатки прокомментировали заражение гепатитом пациентов онкодиспансера

Медучреждения в Камчатском крае получили дополнительные средства для проведения тестирования пациентов на наличие вируса гепатита. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве края.

Ранее в Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту заражения гепатитами C и B в Камчатском краевом онкологическом диспансере. Работа кабинета компьютерной томографии (КТ), где находился очаг заражения, остановлена по решению суда. Гепатитами заражено не менее 50 человек.

В Минздраве рассказали, что данные по пациентам, которые проходили процедуру КТ в диспансере в 2023 и 2024 годах, были отправлены в медучреждения по местам прикрепления. С 15 января начат забор анализов на наличие у пациентов вируса гепатита. На это выделили дополнительное финансирование.

Там добавили, что с 23 января работа кабинета КТ будет восстановлена. В период приостановки работы пациенты получали помощь в других медучреждениях.

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