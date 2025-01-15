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Врач объяснила россиянам, как не подхватить гепатит через фрукты

Врач Кожевникова: гепатит А может жить как в свежих, так и замороженных фруктах
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Freepik.com

И в свежих, и в замороженных фруктах на протяжении долгого времени может сохраняться гепатит А и различные кишечные инфекции. Тщательно мыть следует все сырые продукты, все овощи и фрукты, в том числе бананы, предупредила врач-гепатолог, завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с НСН.

Напомним, в Нидерландах подтвердилось заражение гепатитом более чем у десяти человек из-за замороженной голубики из супермаркета. Покупателей призывают вернуть голубику в магазины, число зараженных может доходить до сотни. По мнению Кожевниковой, этот случай является следствием какого-то нарушения при производстве или транспортировке ягод — в том числе нужно выяснить, какой водой их поливали.

«Не могу сказать, что это распространенный случай, но к этому надо относиться очень осторожно, возбудитель очень устойчив к внешней среде. Есть понятие эпидемиологической географии, но нельзя сказать, из какого региона чаще всего завозят что-то такое», — отметила врач.

Чаще всего фрукты и овощи обрабатывают специальными газами для длительного хранения. Это убивает часть возбудителей, но далеко не всех. Именно поэтому крайне важно тщательно мыть все плоды — даже в случае, если это замороженные продукты, на которых есть пометка о готовности к употреблению.

Проблемой является то, что многие не считают мытье фруктов и овощей обязательным, особенно если у них есть кожура — бананы, мандарины. Однако они тоже могут быть переносчиками инфекций, перед очисткой их следует тщательно мыть, заключила врач. Она призвала распространить это правило и на плоды, выращенные самостоятельно — на них возбудители болезней могли попасть из почвы.

Ранее россиянам рассказали про народные методы очистки фруктов от паразитов.

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