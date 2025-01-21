Иноагента Ольгу Цуканову объявили в розыск

Российскую активистку Ольгу Цуканову (признана в РФ иностранным агентом) объявили в федеральный розыск. Об этом стало известно из электронной базы министерства внутренних дел Российской Федерации.

Цуканова разыскивается в связи с уголовным делом.

Активистка является основателем и лидером организации «Совет матерей и жен» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

17 января сообщалось, что главный редактор издания «Важные истории» (признаны в РФ СМИ-иноагентом) Алеся Мароховская (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в розыск по уголовной статье.

В тот же день сообщалось, что Следственный комитет России предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) обвинения в уклонении от обязанностей иноагента.

14 января стало известно, что блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) могут в очередной раз оштрафовать за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Ранее экс-ведущая «России 1» заявила, что не находилась под иностранным влиянием.