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Экс-ведущая «России 1» отрицает, что находилась под иностранным влиянием

РИА Новости: Курбангалеева отрицает, что была под иностранным влиянием
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tatmsk.tatarstan.ru

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом) отрицает, что находилась под иностранным влиянием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«У административного ответчика (Минюст России. — «Газета.Ru») отсутствовали основания для принятия обжалуемого распоряжения, поскольку истец никогда не получала поддержку и не находилась под иностранным влиянием в иных формах, не осуществляла политическую деятельность», — говорится в документах.

Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В ноябре стало известно, что журналистка может быть связана с британскими спецслужбами. По данным следствия, они занимались финансированием ее деятельности.

Курбангалеева вела передачу «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года экс-телеведущая проживает в Праге и ведет свой YouTube-канал.

Ранее экс-ведущая «России 1» обжаловала статус иноагента.

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