Против главного редактора «Важных историй» возбудили уголовное дело

Алеся Мароховская (признана в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Против главного редактора «Важных историй» Алеси Мароховской возбудили уголовное дело по статье об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Журналистке вменяют отсутствие отчета о деятельности перед Минюстом летом и осенью 2024 года.

Дело возбудило управление СК по Магаданской области, при этом копию постановления журналистке в Telegram отправил сам следователь. По его словам, Мароховской лучше вернуться в Россию, так как в таком случае дело «гарантированно закончится, скорее всего, штрафом», в противном случае ее объявят в розыск.

Рано утром в четверг следователи пришли с обыском к родителям Мароховской в Магадане. У них изъяли всю технику, сотрудник СК также сказал родителям журналистки, что она должна вернуться домой.

20 августа 2021 года министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ — «иностранных агентов» Мароховскую, а также юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии и издающее «Важные истории».

Ранее суд оштрафовал журналиста Набутова за нарушение деятельности иноагента.