Чемпионка Украины рассказала о своем побеге в Россию из-за призыва в нацгвардию

Четырехкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по гребле Лариса Жалинская раскрыла, как ей удалось уехать из Украины в Россию. Ее слова приводит RT.

Она подчеркнула, что считает свои действия не побегом, а возвращением на родину.

«Чтобы осуществить переезд в Россию и побег с Украины, потребовалось долгое время не вызывать подозрений в воинской части. Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставляться отпуска с правом выезда за границу, в частности по туристическим путевкам», — заявила она.

Спортсменка указала, что будет проводить отпуск в Чехии, а сама оформила второй загранпаспорт, не известив об этом. Жалинская сначала пересекла границу Украины с Польшей, следом перебралась в Белоруссию, а уже из Минска вылетела в Москву. Причиной для такого отъезда послужил тот факт, что Жалинскую насильно призвали в нацгвардию Украины.

Жалинская родилась в Запорожской области.

Ранее Ирина Роднина высказалась о смене гражданства российскими атлетами.