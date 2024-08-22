Погранслужба Украины назвала самые частые направления побега призывников

Чаще всего украинцы призывного возраста пытаются незаконно пересечь границу с Румынией и Молдавией, чтобы покинуть территорию Украины. Об этом сообщил представитель Погранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире канала «Мы — Украина».

Он отметил, что мужчины предпринимают попытки пересечь границу как в пунктах пропуска, так и на зеленых участках границы, где отсутствуют контрольные пункты.

20 августа пограничная полиция Молдавии сообщила, что за неделю задержала 19 украинских уклонистов. По данным полиции, все задержанные граждане Украины попросили убежища в республике.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уклонисты с Украины бегут в западные страны через территорию республики.

В августе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов, а также их сообщника, которые помогали уклоняться от военной службы за взятки.

Ранее на Украине мужчина напал с ножом на военкома.