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Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области

Гусев: дежурными силами ПВО в Воронежской области были уничтожены несколько БПЛА
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Лискинском районе Воронежской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из сбитых дронов упал на территорию нефтебазы, что привело к пожару. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. Пожарные и спасатели продолжают тушение и приступят к ликвидации последствий, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет.

При этом, по словам Гусева, опасность новых атак беспилотников в регионе сохраняется.

Вечером 20 января сообщалось, что пожарные потушили два резервуара из четырех на лискинской нефтебазе в Воронежской области. Тушение возгорания продолжается при помощи пенных атак. Специалисты проводят работы по возведению обвалования возле резервуаров для предотвращения повторного возгорания.

В ночь на 16 января беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. По нефтебазе было выпущено около 10 дронов. Никто не пострадал.

Ранее появились кадры возникшего из-за дрона пожара в Воронежской области.

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