Задержание поджигателя тепловоза в Петербурге попало на видео

Задержание молодого человека, обвиняемого в поджоге тепловоза в Петербурге, попало на видео. Кадры публикует ГУ Росгвардии по региону.

По информации ведомства, сотрудники ОМОН «Балтика» ГУ Росгвардии оказали силовую поддержку правоохранительным органам во время задержания подозреваемого. На кадрах с места видно, как силовики взламывают дверь и задерживают юношу.

Молодого человека задержали по подозрению в причастности к поджогу кабины тепловоза на 18-м тупиковом пути станции Ручьи в Калининском районе. По версии следствия, 22-летний юноша швырнул в кабину коктейль Молотова. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Красногвардейский районный суд вынес постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом до 17 марта.

Ранее подростка обвинили в поджоге отделения почты в Петербурге коктейлем Молотова.