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Подростка обвинили в поджоге отделения почты в Петербурге коктейлем Молотова

В Петербурге подростка обвинили в поджоге отделения почты коктейлем Молотова

В Петербурге 17-летнего подростка обвинили в совершении террористического акта. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух подростков в возрасте 16-ти и 17-ти лет. Старшему из них предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору — вскоре ему планируют избрать меру пресечения. Младшему фигуранту также намерены предъявить обвинение и решить вопрос о мере пресечения.

Инцидент произошел 25 декабря в отделении почты, расположенном в доме №2 по проспекту Большевиков. Злоумышленники кинули коктейль Молотова в почтовое отделение, отчего оплавился металлический отступ окна. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее подросток четыре месяца звонил в школы, чтобы заявить о минировании, и поплатился за это.

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