Поджигателя тепловоза в Петербурге отправили за решетку

В Петербурге обвиняемого в поджоге тепловоза заключили под стражу

В Петербурге суд избрал меру пресечения молодому человеку, обвиняемому в поджоге тепловоза. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, Красногвардейский районный суд вынес постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом до 17 марта.

Молодого человека задержали по подозрению в причастности к поджогу кабины тепловоза на 18-м тупиковом пути станции Ручьи в Калининском районе. По версии следствия, 22-летний юноша швырнул в кабину коктейль Молотова. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

До этого в Петербурге 17-летнего подростка обвинили в поджоге отделения почты на проспекте Большевиков. По версии правоохранителей, он бросил в помещение коктейль Молотова.

Ранее подросток четыре месяца звонил в школы, чтобы заявить о минировании, и поплатился за это.