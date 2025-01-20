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В Санкт-Петербурге задержали причастного к поджогу тепловоза на станции Ручьи

В Петербурге задержали юношу, подозреваемого в поджоге тепловоза

В Санкт-Петербурге задержали юношу, причастного к поджогу тепловоза на станции Ручьи. Об этом сообщает Транспортная полиция Северо-Западного федерального округа в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, 22-летний юноша, находясь на 18-м тупиковом пути станции Ручьи в Калининском районе, швырнул в кабину тепловоза коктейль Молотова.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». В данный момент житель Петербурга задержан.

До этого в Петербурге 17-летнего подростка обвинили в совершении террористического акта. Сотрудники правоохранительных органов считают, что он причастен к поджогу отделения почты на проспекте Большевиков. Несовершеннолетнему предъявили обвинение.

Другой подросток четыре месяца звонил в школы, чтобы заявить о минировании.

Ранее неизвестный назвался ветераном СВО и заявил, что заминировал 30 петербургских школ.

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