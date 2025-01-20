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Экономист разъяснил индексацию пенсий в феврале

Экономист Балынин: индексация пенсий коснется январских выплат
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Максим Блинов/РИА Новости

Доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин заявил, что индексация пенсий, которая должна произойти 1 февраля, затронет и выплаты, уже полученные россиянами в январе. Его слова приводит «Российская газета».

«То есть в феврале пенсионеры получат новую проиндексированную пенсию и сумму дополнительной индексации за январь», — сказал он.

Балынин сообщил, что если страховая пенсия в декабре прошлого года составляла 25 тысяч рублей, то в январе текущего она была увеличена на 7,3%, до 26825 рублей. А с февраля пенсия составит 27380 рублей. При этом в февральскую выплату ему также придет дополнительная индексация к пенсии за январь в размере 555 рублей и в общем ему начислят 27935 рублей.

Росстат ранее сообщил, что стоимость продовольствия увеличилась на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,05% по сравнению с декабрем прошлого года. Сообщалось, что в связи с этим правительство до 1 февраля может принять решение о доиндексации страховых пенсий на 2,22%. В Госдуме заверили, что бюджет к таким мерам готов, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как защитить пенсию от инфляции.

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