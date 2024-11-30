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Неизвестный назвался ветераном СВО и заявил, что заминировал 30 петербургских школ

Мужчина представился ветераном СВО и «заминировал» 30 школ в Петербурге

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Depositphotos

В Петербурге искали взрывчатку в образовательных учреждениях после звонка «ветерана СВО». Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, неизвестный позвонил в дежурную часть 18-го отдела полиции днем 29 ноября. Он назвался ветераном СВО и заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Где именно были спрятаны взрывные устройства, мужчина не сказал, но обещал позвонить перед взрывом директорам учебных заведений.

Затем в полицию обратились сотрудники одной из школ, по их словам, «участник СВО» оставил послание, в котором потребовал провести эвакуацию и сообщил о 10 кг тротила, которые он якобы заложил в мусорном баке возле школы.

Стражи порядка проверили эту информацию и обыскали территорию других школ, находящихся на вверенной им территории, но не нашли никаких взрывных устройств. Эвакуацию проводить не стали. Сейчас правоохранители разыскивают звонившего, телефонному террористу может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее судимый участник СВО предложил пенсионерке из Екатеринбурга помощь и обокрал ее.

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