Подросток четыре месяца звонил в школы, чтобы заявить о минировании, и поплатился за это

В Дагестане задержали подростка, оставившего множество ложных сообщений об минировании, сообщили в республиканском МВД.

Полицейские несколько месяцев разыскивали неизвестного, который звонил на номера учебных учреждений и сообщал о том, что их здания заминированы. Это продолжалось с сентября по декабрь. В каждом из случаев проводилась полная эвакуация людей, обследование зданий и прилегающих территорий, но взрывчатые вещества и взрывные устройства ни в одном из многочисленных эпизодов обнаружены не были.

Подозреваемым оказался 16-летний житель Дербента, у которого изъяли более 35 сим-карт различных операторов, а также несколько телефонов. Юноша пояснил, что делал это, чтобы «срывать уроки и не посещать их». Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее неизвестный назвался ветераном СВО и заявил, что заминировал 30 петербургских школ.