Россиянам рассказали, какие выплаты полагаются за задержку авиарейса

При задержке рейсов на самолеты пассажиры имеют одинаковые права вне зависимости от причины — произошло ли это из-за закрытия воздушного пространства или из-за технической проблемы. Пострадавшим должны предложить питание и жилье, а если речь идет о международном рейсе, то можно получить и денежную компенсацию, рассказал заслуженный адвокат России, эксперт организации гражданской авиации Павел Герасимов Общественной Службе Новостей.

Когда рейс задерживается более чем на два часа, пассажирам должны предоставить бесплатные прохладительные напитки. Если же ждать приходится более четырех часов, пассажиры имеют право получить горячее питание. Если задержка превышает восемь часов, пассажирам обязаны предоставить размещение в отдельном номере гостиницы с учетом трансфера и питания, объяснил Герасимов.

В России за последние три года авиарейсы более чем на восемь часов не задерживали, отметил эксперт.

«Когда задержка вызвана неопределенным сроком закрытия воздушного пространства, авиакомпании вынуждены действовать поэтапно, так как рейс может переноситься каждые полчаса или час», — добавил он.

Пассажиры вправе отказаться от поездки с возвратом полной стоимости билета, если ждать слишком долго, даже если речь идет о невозвратном билете, подчеркнул авиаэксперт. А вот компенсация за задержку рейса полагается только международным пассажирам — это регулируется Монреальской конвенцией и на внутренние рейсы по России не распространяется, заключил Герасимов.

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге около 90 рейсов были задержаны из-за того, что аэропорт Пулково дважды приостанавливал работу на фоне сложных метеоусловий. Более 20 рейсов отменили, а свыше 30 самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

Ранее рейс из Екатеринбурга в Казань задержали на три часа.