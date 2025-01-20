В Ставропольском крае горит цех по пошиву обуви

Глава Кисловодска Моисеев сообщил, что в городе загорелся обувной цех

В Кисловодске Ставропольского края загорелся цех по пошиву обуви. О происшествии сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате возгорания пострадал один человек.

«У нас небольшое ЧП. На улице Чехова горит цех, предварительно, по пошиву обуви. Пожарные на месте, реанимация на месте», — сказал мэр города.

Моисеев уточнил, что все обстоятельства еще предстоит выяснить. МЧС Ставропольского края пока не комментирует инцидент.

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