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В Ставропольском крае горит цех по пошиву обуви

Глава Кисловодска Моисеев сообщил, что в городе загорелся обувной цех
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Телеграм-канал Евгений Моисеев

В Кисловодске Ставропольского края загорелся цех по пошиву обуви. О происшествии сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате возгорания пострадал один человек.

«У нас небольшое ЧП. На улице Чехова горит цех, предварительно, по пошиву обуви. Пожарные на месте, реанимация на месте», — сказал мэр города.

Моисеев уточнил, что все обстоятельства еще предстоит выяснить. МЧС Ставропольского края пока не комментирует инцидент.

В Воронежской области пятые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе. Возгорание произошло после атаки беспилотника.

В декабре в Барнауле Алтайского края загорелся склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей.

Месяцем ранее в городе случился пожар в гаражном боксе. Его локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров.

Ранее в Калужской области из-за атаки БПЛА начался пожар на предприятии.

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