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Пожарные пятые сутки тушат возгорание на нефтебазе в Воронежской области

Гусев: пожар на нефтебазе в Воронежской области частично потушили
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Телеграм-канал «Гусев»

В Лискинском районе Воронежской области пожарные пятые сутки подряд тушат возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, на отдельных участках возгорание удалось ликвидировать. При этом на других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области 16 января. За время атаки украинская армия выпустила свыше 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Никто не пострадал, имущество мирных жителей также осталось цело, уточнил Гусев.

Губернатор отметил, что в первые часы тушение пожара усложняла угроза повторных атак на нефтебазу. Сейчас на нескольких резервуарах пытаются устранить пламя усиленные пожарные расчеты — несколько десятков единиц техники и два пожарных поезда. Кроме того, в Воронежскую область направлена дополнительная помощь из двух соседних регионов.

Гусев добавил, что населению ничто не угрожает и на доступность горюче-смазочных материалов в регионе произошедшее никак не повлияет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Калужской области из-за атаки БПЛА начался пожар на предприятии.

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