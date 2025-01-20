В Ярославле ребенок вылез из окна во время пожара в квартире

В Ярославле ребенок вылез на оконный отлив, чтобы спастись от пожара

В Ярославле произошел пожар в квартире на шестом этаже дома по улице Белинского. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Ярославль».

На опубликованных кадрах видно, что ребенок вылез из окна на наружный подоконник, чтобы спастись от пожара, который сопровождается сильным задымлением. Удалось ли спасти несовершеннолетнего — неизвестно.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

19 января в Шадринске Курганской области сотрудники МЧС спасли 51 человека из горящего общежития. По данным ведомства, в пятиэтажном общежитии загорелись две комнаты. Пожар на 60 кв. м. ликвидировали 28 огнеборцев и восемь единиц техники. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбраться на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче.

Ранее в Смоленской области мальчик спас отца во время пожара в частном доме.