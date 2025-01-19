Российский подросток спас отца из горящего дома

В Смоленской области мальчик спас отца во время пожара в частном доме

Школьник из деревни Ярцево спас отца из горящего дома, мальчик сумел разбудить мужчину и вызвать пожарных. Об этом сообщает МЧС Смоленской области.

Инцидент произошел в частном доме, на веранде загорелся электрощиток. Первым пожар обнаружил 15-летний школьник, мальчик не растерялся, сумел разбудить спавшего отца и вместе с ним выбежать из горящего дома.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя, которое охватило 60 кв. метров постройки. Предварительная причина пожара- короткое замыкание. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбраться на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче.

Ранее девочка спасла свою семью от пожара в российском регионе.